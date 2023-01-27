Москва, 27 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Предложения по методике расчёта цены на нефть должны быть представлены президенту России к марту. Об этом сообщается в списке поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Совещание состоялось 11 января, перечень поручений был опубликован накануне, 26 января.

В нём сказано, что президенту должны быть представлены «предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты», которая применяется «для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учётом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений».

Эта методика расчётов применяется «в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли». Доклад поручено представить до 1 марта, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.