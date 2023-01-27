Асмэра, 27 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Москва рассчитывает на то, что президент Эритреи Исайяс Афеворки примет участие во втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, запланированном на июль 2023 года. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с лидером Эритреи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эритрея

«Надеемся, что президент Эритреи Исайяс Афеверки сможет присутствовать лично», — отметил Сергей Лавров.

В ходе переговоров глава МИД России также выразил готовность помочь стране удовлетворить оборонные потребности.

«Готовы удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей», — отметил Лавров.

Кроме того, основной темой обсуждения с главой Эритреи стало радикальное изменение международной ситуации. Сергей Лавров выразил готовность Москвы сотрудничать с африканской страной по гуманитарным вопросам и увеличить число стипендий для иностранных студентов от правительства России.