Мелитополь, 27 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Подразделения российских войск захватили стратегическую инициативу в Запорожской области, продолжаются бои за освобождение Орехова и Гуляйполе. Об этом 27 января в беседе с РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди <…>», — заявил Рогов.

Также член главного совета администрации Запорожской области отметил, что наступление Вооруженных сил Российской Федерации ознаменуется полным освобождением региона от «нацистской оккупации».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России при танковой поддержке уничтожили опорные пункты киевских боевиков в Запорожской области.