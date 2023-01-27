Москва, 27 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Слухи о том, что российской армии не хватает боеприпасов, не соответствуют действительности, заявил 27 января гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, ещё что-то, — это полная ерунда», — заявил Чемезов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что госкорпорация в несколько раз увеличила производство боеприпасов. При этом по ряду разновидностей производство выросло на несколько порядков.

Это сделано по заказу Минобороны РФ, поскольку в ходе СВО расходуется много как патронов, артиллерийских и танковых снарядов, так и ракет.