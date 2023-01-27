Донецк, 27 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. За прошедшую ночь существенных изменений в ситуации под Угледаром не произошло. Особой активности не наблюдалось ни с одной, ни с другой стороны конфликта. Об этом 27 января сообщил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Ходаковский

«Под утро противник применил «Хаймарс» по селу Степное, считая, что там находится крупный узел управления и пытаясь затруднить нашу работу», ― рассказал он в телеграм-канале.

Ходаковский добавил, что пока тактика Киева построена на том, чтобы отсекать передовые группы российских подразделений, «вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнём с периодическими контратаками».

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«Но контратаки не носят интенсивного характера и представляют из себя попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых нами позиций», ― пояснил командир батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 26 января, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о взятии под контроль Вооружёнными силами РФ дороги от Марьинки к Угледару. Кроме того, в районе Угледара были разбиты пункты дислокации 61-й и 72-й бригад ВСУ и иностранных наёмников.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил важность освобождения Угледара в перспективе дальнейшего развития специальной военной операции. По его словам, взятие под контроль этого населённого пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления, что может в корне поменять расклад сил на фронте.