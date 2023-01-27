Москва, 27 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Решение Японии о расширении санкционного давления на Россию глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов расценил как усиление второго фронта против страны.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Страна восходящего Солнца решила усилить 2‐й фронт против России? Такие мысли приходят от информации из Токио о расширении «санкционного» давления на наше Отечество», — отметил Климов в телеграм-канале.

Решение говорит о явной потере Японией её госсуверенитета в пользу вашингтонских хозяев G7, тех, кто 78 лет держит свои оккупационные войска на территории нашего восточного соседа, рассуждает сенатор.

«Понятно, американцам японцев не жаль (они именно на них испытывали в 1945 свои атомные бомбы), но почему сама Япония утрачивает чувство самосохранения, ссорясь с ближайшими соседями в пользу далекой и циничной державы-агрессора, продолжающей по сути дело Гитлера? Ведь именно Гитлер во многом способствовал национальной катастрофе Японии в 20 веке!» — отметил парламентарий.

Япония поступает себе во вред, считает Климов.

«Даже элементарный анализ показывает, что Япония при таком поведении оказывается в явном меньшинстве в Восточной Азии, зато США, делая из Японии очередной антироссийский и антикитайский таран, одновременно устраняет в её лице ещё одного своего глобального экономического конкурента (как США уже устранили ЕС)», — добавил Климов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, японское правительство существенно расширило список товаров, экспорт которых запрещён в Россию, сообщает 27 января министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Всего в новом списке более 80 наименований. Меры вступают в силу с 3 февраля 2023 года.

России запрещено продавать радиоактивные материалы, вакцины, медицинские изделия, роботов, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты, детекторы для выявления взрывчатых веществ и даже порошок для снятия отпечатков пальцев у преступников.

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В то же время на острове Гуам официально открылась новая крупная военная база морской пехоты США, сообщает 27 января агентство Киодо Цусин. На базе Кэмп-Блаз разместятся около 4000 военнослужащих, в настоящее время дислоцированных на японской Окинаве.