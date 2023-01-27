Париж, 27 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Во французских военных кругах считают, что поставки танков Leclerc Киеву являются «столь же прочными, сколько и хрупкими», пишет газета Le Monde.

Rama Французский танк Leclerc

Такое мнение существует в связи с тем, что французские танки требуют значительной материально-технической поддержки. Так, в качестве примера приводится, что развернутые в Румынии 13 танков Leclerc обслуживают около 200 специалистов, а также две ремонтно-эвакуационные машины.

Кроме того, во Франции есть и другая точка зрения, имеет ли вообще смысл отправлять Киеву 10–20 танков и обучать украинские экипажи. По этой же причине, как пишет Le Monde, киевский режим больше склоняется к немецким танкам Leopard.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на главу Франции Эммануэля Макрона оказывают давление в вопросе отправки танков Leclerc.

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