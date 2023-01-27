Киев, 27 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев в конце января напомнил украинской журналистке, допустившей сравнение россиян с нацистами, о жертвах советского народа во время Великой Отечественной войны.

Цитата из видео Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. 2023г

«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что как украинцы, так и русские понесли огромные потери, чтобы победить нацистов», — заявил Джонсон в эфире телеканала «Рада» 26 января, отметив, что такое сравнение является недопустимым.

Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022 года до вручения королеве Елизавете II прошения об отставке.

В четверг, 26 января, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации европейских общин России Александром Бородой заявил о недопустимости предания забвению преступлений немецких нацистов.