Вашингтон, 27 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он возглавлял Соединенные Штаты сейчас, то смог бы договориться о завершении «этой ужасной войны» на Украине всего за сутки. Политик не скрывает своих президентских амбиций и стал часто критиковать действия Белого дома. В частности, он предостерег от передачи танков Украине и призвал к миру.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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На президентских выборах в США, если бы они проходили сейчас, Дональд Трамп получил бы немного больше голосов избирателей (44%), чем нынешний американский президент Джо Байден (41%), свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Emerson College.

Кто будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, решают спецслужбы США, считает американский политический обозреватель Такер Карлсон. По его словам, если пару лет назад американцы назвали бы Байдена и Трампа основными претендентами на пост президента, то сейчас политиков обвиняют в неправомерном обращении с секретными документами. К разбирательствам привлекли независимых прокуроров.

Billy Bennight/ The Photo Access/Global Look Press Американский политический обозреватель Такер Карлсон

Джо Байден, напомним, признался, что хранил секретные документы из Белого дома у себя в гараже и библиотеке, а из поместья Трампа изъяли разведданные об Иране и Китае.

Впрочем, сенатор Алексей Пушков считает, что политика западного альянса избрана надолго, сюрпризов не будет. Она мало зависит от персоналий, но очень сильно — от правящих в Европе сил, которые уступать место никому не намерены, и, конечно, от США:

Дарья Антонова ИА REGNUM Сенатор Алексей Пушков

«Замена Обамы на Трампа мало что сдвинула в отношениях США и России. Миром правят более глубокие тренды, чем замена Джонсона на уже забытую Лиз Трасс, а ее — на индийца-миллиардера…»

Как сообщало ИА REGNUM, о вероятности за 24 часа остановить конфликт на Украине экс-президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

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