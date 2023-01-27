Москва, 27 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Мир забыл уроки Холокоста: это видно по происходящему как в Европе, так и в США, заявил 27 января член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Холокост

«К сожалению, мир забыл уроки Холокоста», — заявил Брод в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что происходит на европейском пространстве: «на Украине берут на щит нацистские идеи», в Прибалтике «героизируют пособников гитлеризма, оскверняется историческая память».

Александр Брод «В Европе, США наблюдается всплеск антисемитизма».

Он напомнил, что геноцид евреев — это трагическая страница истории, «как и имевшие место в разные периоды геноцид армян, цыган, аборигенов Америки и других народов». Такое не должно повторяться, отмечает Брод.

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