В ООН призвали страны Евросоюза готовиться к новой волне беженцев с Украины
Комиссар ООН Гранди призвал страны Евросоюза приготовиться к очередной волне беженцев с Украины
Нью-Йорк, США, 27 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Странам Европейского союза необходимо приготовиться к новой волне беженцев с территории Украины. С таким призывом 27 января выступил верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, его слова приводит немецкое издание Der Spiegel.
«Каждая эскалация войны (так на Западе называют спецоперацию ВС РФ по денацификации Украины — прим. ред.) означает риск появления новых потоков беженцев», — сказал он.
Также Гранди указал, что в данный момент российские военные на восточном направлении усиливают давление на киевских боевиков, и добавил, что в случае усиления боёв у мирного населения возникает естественное желание укрыться в безопасных местах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Великобритании рассказала, что украинская беженка привела её в шок своим неприятием людей, принадлежащих к другим культурам.