Нью-Йорк, США, 27 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Странам Европейского союза необходимо приготовиться к новой волне беженцев с территории Украины. С таким призывом 27 января выступил верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, его слова приводит немецкое издание Der Spiegel.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Жители Украины на железнодорожном вокзале в Пшемысле. Польша

«Каждая эскалация войны (так на Западе называют спецоперацию ВС РФ по денацификации Украины — прим. ред.) означает риск появления новых потоков беженцев», — сказал он.

Также Гранди указал, что в данный момент российские военные на восточном направлении усиливают давление на киевских боевиков, и добавил, что в случае усиления боёв у мирного населения возникает естественное желание укрыться в безопасных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Великобритании рассказала, что украинская беженка привела её в шок своим неприятием людей, принадлежащих к другим культурам.