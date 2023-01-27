Тегеран, 27 января, 2023, 09:54 — ИА Регнум. На посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране в пятницу, 27 января, было совершено вооруженные нападение. Об этом сообщили местные средства массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что в результате нападения погиб руководитель охранной службы посольства Орхан Аскеров, в ходе перестрелки один сотрудник получил ранения.

Также уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого, начато расследование.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Брюсселе призвал страны Евросоюза объединиться для борьбы с Ираном.