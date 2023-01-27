Донецк, 27 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Макеевка были обстреляны со стороны киевских нацистов. Об этом 27 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка был произведён боевиками ВСУ в 08:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:20 украинские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 09:21 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 09:35 — ещё шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка был обстрелян со стороны киевских нацистов в ночь на 27 января.