Матвиенко заявила, что Россия продолжает борьбу с шовинизмом и геноцидом
Москва, 27 января, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается. Об этом говорится в обращении председателя Совфеда Валентины Матвиенко в связи с Международным днём памяти жертв Холокоста.
«Сегодня борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, — заявляет Матвиенко. — В условиях новых вызовов россияне твёрдо отстаивают свои интересы, право свободно жить и самим определять будущее».
В обращении сказано, что сохранению российской государственности служат фундаментом и традиционные ценности, и уникальное культурное наследие многонационального народа России, и «его сплочённость и единство».
Матвиенко призвала не искажать исторические факты, «пресекать любые попытки проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма, решительно противодействовать русофобии».
Холокост «служит вечным предостережением об опасностях, которые несут дискриминация и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии и убеждений», подчёркивает спикер Совфеда.