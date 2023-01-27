Москва, 27 января, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается. Об этом говорится в обращении председателя Совфеда Валентины Матвиенко в связи с Международным днём памяти жертв Холокоста.

Совет Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Сегодня борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается, — заявляет Матвиенко. — В условиях новых вызовов россияне твёрдо отстаивают свои интересы, право свободно жить и самим определять будущее».

В обращении сказано, что сохранению российской государственности служат фундаментом и традиционные ценности, и уникальное культурное наследие многонационального народа России, и «его сплочённость и единство».

Валентина Матвиенко «Героические подвиги старших поколений, их яркие примеры патриотизма вдохновляют современных защитников Родины, помогают надёжно защищать суверенитет страны, обеспечивать безопасность граждан».

Матвиенко призвала не искажать исторические факты, «пресекать любые попытки проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма, решительно противодействовать русофобии».

Холокост «служит вечным предостережением об опасностях, которые несут дискриминация и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии и убеждений», подчёркивает спикер Совфеда.