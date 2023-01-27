Москва, 27 января, 2023, 09:30 — ИА Регнум. По подозрению в получении взятки в Москве задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева. Об этом 27 сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Отмечается, что задержанного заподозрили в получении взяток от подрядчиков и хищении с государственных подрядов.

Также указывается, что Следственным комитетом было заведено уголовное дело по собранным ФСБ материалам, сотрудники последнего произвели задержание Васильева на его рабочем месте. При этом уточняется, что задержанному в течение ближайшего времени будет предъявлено обвинение и в отношении него будет избрана мера пресечения.

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