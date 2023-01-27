* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 27 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Наступательная операция была проведена подразделениями Вооружённых сил (ВС) США в Сомали, и в ходе неё удалось ликвидировать ряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном 26 января заявлении американского министра обороны Ллойда Остина.

The U.S. Army Американский солдат

«Военные США провели наступательную операцию на севере Сомали, в результате которой были убиты несколько членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая Билала-аль-Судани, лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали и ключевого координатора в глобальной сети ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации Пентагона, ликвидированный аль-Судани отвечал за усиление присутствия названной террористической организации на Африканском континенте и за финансирование террористических атак ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мире, в том числе — в Афганистане.

Кроме того, указывается, что операция была проведена 25 января по распоряжению президента США и в ходе неё нет пострадавших среди мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят вновь навязать Африке колониальный статус, принуждая африканские государства отказаться от сотрудничества с Россией.