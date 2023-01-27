Загреб, 27 января, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала N1 пообещал, что республика не будет участвовать в поставке танков на Украину.

Damir Sencar Зоран Миланович

«Может, эти танки сгорят, может, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду за это выступать. Те, кто хочет кому-то понравиться в Брюсселе, могут это поддерживать, я не буду», — заявил Миланович.

Также президент Хорватии отметил, что поставка танков киевскому режиму только затянет конфликт, а не поспособствует его урегулированию.

Ранее сообщалось, что Канада планирует присоединиться к коллективной помощи Запада в поставках вооружений — Оттава передаст Киеву четыре танка Leopard-2.