Херсон, 27 января, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Руководством киевских войск ведётся переброска подразделения под Херсон в район Новой Каховки, где также выросла интенсивность военных действий, ВСУ демонстрируют, что они ведут подготовку к форсированию Днепра. Об этом 27 января сообщает «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что артиллерия украинских нацистов ведёт интенсивный обстрел российских позиций, либо готовясь к наступлению, либо создавая видимость такой подготовки.

Также указывается, что лодки с диверсантами ВСУ ежедневной делают попытки приближения к освобождённому российскими войсками берегу Днепра, завязывая скоротечные бои.

При этом уточняется, что также киевскими боевиками было предпринято несколько мощных вылазок через острова, и они попали на освобождённый ВС РФ берег, откуда уходили под ударами артиллерии и огня десанта с пехотой.

«Возможно, ВСУ готовят прорыв или же пытаются создать видимость для отвлечения наших сил», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японское правительство расширило список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию.