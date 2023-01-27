Москва, 27 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Денацификацию и демилитаризацию Европы предложил провести глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

«Денацификация и демилитаризация всей Украины как гарантия мирной жизни на Донбасе, в Луганске, в Запорожской и Херсонской областях, да и во всей Европе тоже. Чем быстрее это поймут в мире — тем лучше», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на широкий резонанс новости о готовности США к диалогу и смягчению санкций со ссылкой на заместителя госсекратаря по политическим делам Викторию Нуланд, однако, указал парламентарий, быстро всё стало понятно: полная капитуляция России — в обмен на смягчение санкций.

«Новости никакой нет. Да и зачем людям, которые устроили на Украине кровавый госпереворот, а потом разожгли гражданскую войну и геноцид русского населения, вдруг менять свои позиции в разгар конфликта. Нам свои позиции тоже менять не стоит», — убежден Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что санкции, введенные в отношении России, можно было бы смягчить, но для этого нужно выполнение двух условий — выведение ВС РФ с территории Украины и возвращение ей территорий, вошедших в РФ.

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение, ведь она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года.