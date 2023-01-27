Москва, 27 января, 2023, 09:24 — ИА Регнум. За слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что её страна вместе с другими странами воюет с Россией, представитель МИД России Мария Захарова призвала ответить немецкого посла в Москве Александра граф Ламбсдорфа: «Они сами понимают, что несут?»

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Она напомнила, что это министерство не считает свою страну участницей конфликта. В то же время Бербок заявляет, что страны Европы «ведут войну против России».

О том, что Берлин якобы может оказывать поддержку киевскому режиму в рамках «индивидуального права Киева на самооборону», заявили в министерстве иностранных дел ФРГ.

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Поддерживая Украину поставками вооружений, Запад ведет войну с Россией, фактически открыто признала Анналена Бербок. Однако поставки Украине вооружения не помешают России достигать заявленных целей, а лишь добавят Украине проблем и поднимут уровень эскалации конфликта.

«Германия сегодня отказалась от ранее присущего ей пацифизма. Поколение немецких политиков, которое помнило ужасы Второй мировой войны и благодарило Москву за воссоединение Германии, ушло в иной мир. Нынешние немецкие правящие элиты опять начинают видеть врага в России. Можно схватиться за голову при виде того, как в Европе XXI века мышление могло так быстро поменяться», — считает старший научный сотрудник Института мировых тенденций (Потсдам) Александр Рар.

Соответствующим образом относиться к заявлению Бербок предлагает российский политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что министр иностранных дел Германии сделала заявление не в кулуарах, а на официальном мероприятии:

«Причём на Западе всё меньше скрывают, что воюют именно за разрушение нашего государства, за его уничтожение, за то, чтобы стереть с лица земли раз и навсегда, воспользовавшись «уникальным историческим шансом», и отомстить за все обиды прошлого, за все поражения и унижения».

Корнилов посоветовал обратить внимание на интервью американского сенатора Линдси Грэма немецкому журналу Der Spiegel, где политик прямо и открыто говорит немцам: «У нас есть возможность, которая выпадает только раз в поколение: сломать хребет российской армии, не отправляя на поле боя американских или немецких солдат».

Буквально в то же время появляется похожее интервью бывшего польского президента Леха Валенсы, в котором он говорит, что якобы сейчас настало лучшее время разобраться с Россией: «Немцам нужно показать, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно. В связи с этим у этого поколения есть шанс разобраться с Россией… Поколения не простят нам, если мы им не воспользуемся…»

«Маски сброшены! Запад открыто объявил нам войну. И нам просто не оставляют иного выбора, кроме победы в этой войне», — считает Владимир Корнилов.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий посол в Москве Александр граф Ламбсдорф должен прояснить МИД РФ противоречащие друг другу высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что её страна вместе с другими странами воюет с Россией. При этом заявляется: министерство не считает свою страну участницей конфликта.

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