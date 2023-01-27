Мельбурн, Австралия, 27 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира Большого шлема Australian Open — 2023 запретить отцу теннисиста Новака Джоковича появляться на трибунах до конца турнира.

Алексей Филиппов/РИА Новости Новак Джокович

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», — цитирует Мирошниченко издание ABC News.

Сегодня, 27 января, Новак Джокович в полуфинальном матче сыграет с американским теннисистом Томми Полом.

Напомним, что после четвертьфинального матча Australian Open — 2023 Новак Джокович — Андрей Рублев (6:1, 6:2, 6:4) отец сербского теннисиста Срджан Джокович был замечен вместе с мужчинами, принесшими на турнир в Мельбурне флаги России и ДНР.