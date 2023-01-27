Триполи, 27 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Во время заседания организации ОПЕК+ не проводилось обсуждение вопроса о возможности введения потолка цен на нефть из России. Об этом 27 января заявил министр нефти заседающего в Триполи ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ — прим. ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время Аун не исключил, что в ходе будущих заседаний вопрос об ограничении цен на нефть из РФ может быть поднят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз намерен ограничить цену на российское дизельное топливо суммой в размере $100 за баррель. Обсудить эти планы представители стран ЕС намерены 27 января.