Страны ОПЕК+ не обсуждали введение потолка цен на нефть из России
Министр нефти ПНЕ Ливии Аун: страны ОПЕК+ не обсуждали введение потолка цен на российскую нефть
Триполи, 27 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Во время заседания организации ОПЕК+ не проводилось обсуждение вопроса о возможности введения потолка цен на нефть из России. Об этом 27 января заявил министр нефти заседающего в Триполи ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.
«На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ — прим. ред.)», — приводит его слова РИА Новости.
В то же время Аун не исключил, что в ходе будущих заседаний вопрос об ограничении цен на нефть из РФ может быть поднят.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз намерен ограничить цену на российское дизельное топливо суммой в размере $100 за баррель. Обсудить эти планы представители стран ЕС намерены 27 января.