Осло, 27 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Гражданство не должно быть единственным критерием отстранения спортсменов, заявила глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен в интервью VG.

Евгений Биятов. РИА Новости Астрид Якобсен. Норвегия

Комментируя предложение исполкома МОК вернуть на международные соревнования российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, не допуская, однако, атлетов, активно поддерживавших СВО, и последующие за этим дискуссии, Якобсен сказала, что комитетом спортсменов Норвегии никакого решения не принималось.

По её словам, комитет пытается выполнить свою миссию, связанную со спортивными достижениями.

«Это проблематично, если мы исключаем кого-то только на основании его паспорта. Это позор, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека, — сказала Якобсен. — Должны быть другие причины для исключения отдельных спортсменов».

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