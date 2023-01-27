Вашингтон, 27 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. 27 января хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги 2022/23 одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов. Основное встречи игры завершилось со счетом 2:2.

Mike Langish/Zuma/TASS Александр Овечкин

Стоит отметить, что в голевой комбинации перед первой заброшенной в матче шайбой поучаствовали все три российских хоккеиста столичной команды. На седьмой минуте голом отметился Александр Овечкин, ассистировали ему Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 50 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Овечкин, отметившись в матче с «Питтсбург Пингвинз», стал четвертым хоккеистом по количеству шайб в домашних матчах.