Киев, 27 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день в шести контролируемых Киевом областях Украины сложилась самая сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, которое 27 января размещено в его телеграм-канале.

Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Зеленский

По словам Зеленского, в настоящее время ограничения в подаче электроэнергии имеются в большей части контролируемых режимом Киева украинских регионов.

«Самая сложная ситуация — в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сомнения в психическом здоровье главы киевского режима Владимира Зеленского выразили читатели британского издания The Daily Mail в связи с просьбой политика о поставках истребителей и ракет.