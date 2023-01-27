Американские эксперты назвали недостаток танков Abrams
Вашингтон, 27 января, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Эксплуатация американских танков M1 Abrams, на которые так рассчитывает Киев, может оказаться слишком сложной для ВСУ, пишет Newsweek.
Издание ссылается на мнение ряда экспертов, по словам которых «заправка так называемых топливных баков может создать проблему для их развертывания на Украине».
Проблема в том, что танку Abrams «нужна огромная логистическая цепочка для непрерывного снабжения топливом».
Издание приводит слова президента Штатов Джо Байдена, который, пообещав танки Киеву, сказал, что Abrams «чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании».
Со своей стороны представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что газотурбинные двигатели Abrams мощностью 1500 лошадиных сил работают на реактивном топливе.