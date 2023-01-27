Вашингтон, 27 января, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Эксплуатация американских танков M1 Abrams, на которые так рассчитывает Киев, может оказаться слишком сложной для ВСУ, пишет Newsweek.

Sputnik/РИА Новости Танк M1 Abrams

Издание ссылается на мнение ряда экспертов, по словам которых «заправка так называемых топливных баков может создать проблему для их развертывания на Украине».

Проблема в том, что танку Abrams «нужна огромная логистическая цепочка для непрерывного снабжения топливом».

Издание приводит слова президента Штатов Джо Байдена, который, пообещав танки Киеву, сказал, что Abrams «чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании».

Со своей стороны представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что газотурбинные двигатели Abrams мощностью 1500 лошадиных сил работают на реактивном топливе.