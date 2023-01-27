Донецк, 27 января, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Киевский район Донецка и Макеевка были обстреляны со стороны киевских нацистов в ночь на 27 января. Об этом 27 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Уточняется, что ВСУ произвели обстрелы Киевского района Донецка в 00:22 (совпадает с мск), 00:27 и 00:35 выпустив по городу трижды по три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 00:28 ВСУ выпустили по Макеевке четыреснаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли территорию ДНР 48 раз за прошедшие сутки.