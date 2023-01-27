Донецк, 27 января, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил важность освобождения Угледара в перспективе дальнейшего развития специальной военной операции.

Алексей Майшев/РИА Новости Денис Пушилин

«Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решают многие задачи», — сказал Пушилин РИА Новости в пятницу, 27 января.

В четверг советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщал о занятии Вооруженными силами Российской Федерации позиций на окраинах Угледара.

«Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — добавил глава Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль дорогу от Марьинки к Угледару.