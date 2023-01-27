Танкисты ВС РФ уничтожили опорные пункты боевиков ВСУ в Запорожской области
Российскими танкистами в ходе наступления в Запорожской области уничтожено два опорных пункта ВСУ
Мелитополь, 27 января, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Два опорных пункта киевских боевиков было уничтожено танкистами Южного военного округа во время наступательных действий на территории Запорожской области. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.
Уточняется, что экипаж российского танка Т-72 с позывным Караван получил координаты расположения вражеских объектов от группы разведчиков, после чего произвёл удар по двум опорным пунктам ВСУ, огонь корректировали с воздуха беспилотники.
«Уничтожены два опорных пункта противника и один пикап. Наблюдали четырех боевиков, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Мы нашли этот блиндаж и поразили его точным огнем, позже оттуда они (украинские боевики) выносили тела своих побратимов. Разведчики вели наблюдение и корректировали наш огонь», — заявил российский военнослужащий с позывным Суетолог.
Также в ответ на вопрос о том, каков настрой у него и его боевых товарищей на фоне наступления, военный отметил, что, по его мнению, солдату нужно двигаться, а не сидеть в окопах в течение долгого времени, и за счёт побед у военных появляется «больше желания идти вперед и побеждать».
При этом уточняется, что другой член экипажа танка «Караван» указал, что на фоне начала наступления число боевых задач возросло в несколько раз и появляются связанные с непогодой трудности, решаемые в оперативном порядке.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что специальные мобильные лаборатории контроля качества горючего и службы ГСМ непрерывно применяются российскими военными в зоне специальной операции.