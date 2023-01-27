Мелитополь, 27 января, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Два опорных пункта киевских боевиков было уничтожено танкистами Южного военного округа во время наступательных действий на территории Запорожской области. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.

РИА Новости Танк Т-72

Уточняется, что экипаж российского танка Т-72 с позывным Караван получил координаты расположения вражеских объектов от группы разведчиков, после чего произвёл удар по двум опорным пунктам ВСУ, огонь корректировали с воздуха беспилотники.

«Уничтожены два опорных пункта противника и один пикап. Наблюдали четырех боевиков, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Мы нашли этот блиндаж и поразили его точным огнем, позже оттуда они (украинские боевики) выносили тела своих побратимов. Разведчики вели наблюдение и корректировали наш огонь», — заявил российский военнослужащий с позывным Суетолог.

Также в ответ на вопрос о том, каков настрой у него и его боевых товарищей на фоне наступления, военный отметил, что, по его мнению, солдату нужно двигаться, а не сидеть в окопах в течение долгого времени, и за счёт побед у военных появляется «больше желания идти вперед и побеждать».

При этом уточняется, что другой член экипажа танка «Караван» указал, что на фоне начала наступления число боевых задач возросло в несколько раз и появляются связанные с непогодой трудности, решаемые в оперативном порядке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что специальные мобильные лаборатории контроля качества горючего и службы ГСМ непрерывно применяются российскими военными в зоне специальной операции.