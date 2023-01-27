Москва, 27 января, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Заявления министерства иностранных дел ФРГ и главы этого немецкого ведомства Анналены Бербок о конфликте на территории Украины, которые являются противоречащими друг другу, нужно прояснить послу Германии в России Александру граф Ламбсдорфу. Об этом 27 января написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Российский дипломат задалась вопрос о том, понимает ли в этой ситуации МИД ФРГ собственные высказывания.

Также она напомнила, что ранее внешнеполитическое ведомство Германии прокомментировало слова Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге о том, что страны Европы «ведут войну против России», заявив, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине».

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами «воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия может поставить киевскому режиму танки Leopard уже в ближайшие несколько месяцев.