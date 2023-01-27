Владивосток, 27 января, 2023, 08:05 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Раздольное — Хасан в Приморскому крае, 27 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Речь идет о пятилетнем ребенке. Еще четыре участника — две взрослых и двое детей — получили травмы и были поставлены в больницу. Все они находились в автомобиле Honda Odyssey, который столкнутся с другой машиной, ехавшей рядом.

Из-за удара Honda оказались на встречной полосе дороги, где произошло ее столкновение с грузовым автомобилем, а после с леерным ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Приморском крае произошла авария на 680-м км автодороги Хабаровск — Владивосток с участием грузовика Volvo и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали семь человек.