Пекин, 27 января, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Братья-близнецы 13 лет в Китае отсудили у своего отца 2,5 тыс. долларов, которые им подарила мать на праздники, а отец забрал себе. Об этом 26 января пишет издание South China Morning Post.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

История произошла в городе Сюйчжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. Мужчина по фамилии Чжоу забрал в 2020 году у своих детей 2,5 тыс. долларов, которые им дарила мать на различные праздники. Отец детей после развода с матерью мальчиков забрал себе деньги, которые накопили дети, под предлогом, что он сможет лучше распорядиться ими, чем несовершеннолетние подростки.

Близнецы попробовали уговорить отца вернуть им деньги, но тот проигнорировал просьбы детей. Тогда подростки, с согласия матери, подали на отца в суд. Иск был принят к рассмотрению.

В январе 2023 года суд постановил, что мужчина нарушил законные права детей на распоряжение личным имуществом и должен вернуть детям деньги в течение 15 дней после оглашения решения суда.

История вызвала бурный отклик у граждан Китая, которые поддержали детей в социальных сетях и были возмущены поступком их отца.