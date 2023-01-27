Вашингтон, 27 января, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден в ходе своей речи в городе Спрингфилде (штат Массачусетс) три раза неправильно назвал имя члена Конгресса от штата Вирджиния Дона Бейера, передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава государства трижды назвал конгрессмена «Дагом». Перед этим, выйдя к слушателям, Байден пошутил о своих ляпах и оговорках.

Он с иронией вспомнил, как однажды призвал участников предвыборного митинга занять сидячие места, которых не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что страны Запада противодействуют «жестокой агрессии Украины». Кроме того, неправильно назвал должность главы Пентагона Ллойда Остина и имя премьер-министра Британии Риши Сунака.