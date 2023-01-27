Москва, 27 января, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Легализация украденных российских активов провалена, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Бедные «европейские юристы» не нашли «чётких юридических оснований» для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность «временно» использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, юридическая служба Евросоюза уведомила страны ЕС о том, что имеются основания временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для восстановления Украины, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Возможности для конфискации и использования замороженных активов Центрального банка РФ изучает Евросоюз, заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью изданию Politico. В апреле 2022 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что сумма замороженных активов составила около $300 млрд.

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