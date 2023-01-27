Москва, 27 января, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что, несмотря на санкции, выручка корпорации продолжает расти, сообщает 27 января РИА Новости.

kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Чемезов

Чемезов сказал, что по итогам 2022 года консолидированная выручка превысит 2,1 трлн рублей. Он отметил, что это меньше, чем ожидалось ранее, однако, несмотря на санкции и другие трудности, рост продолжается.

Чемезов обратил на внимание на то, что по сравнению с 2021 годом доля гражданской продукции Ростеха снизится с 45,5% до 40%. Но это явление объясняется тем, что сейчас основные силы корпорации сконцентрированы на выполнении гособоронзаказа.

Чемезов сравнил положение в Ростехе с тем, что было в 2009 году. Тогда компания была убыточной. За прошедшие годы выручка увеличилась в четыре раза, было заменено оборудование, появились современные цеха, стали выпускаться новые виды продукции.

Напомним, что российская государственная корпорация «Ростех» была создана в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.