Чемезов: выручка Ростеха увеличивается вопреки санкциям
Несмотря на санкции, Ростех продолжает развиваться — Чемезов
Москва, 27 января, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что, несмотря на санкции, выручка корпорации продолжает расти, сообщает 27 января РИА Новости.
Чемезов сказал, что по итогам 2022 года консолидированная выручка превысит 2,1 трлн рублей. Он отметил, что это меньше, чем ожидалось ранее, однако, несмотря на санкции и другие трудности, рост продолжается.
Чемезов обратил на внимание на то, что по сравнению с 2021 годом доля гражданской продукции Ростеха снизится с 45,5% до 40%. Но это явление объясняется тем, что сейчас основные силы корпорации сконцентрированы на выполнении гособоронзаказа.
Чемезов сравнил положение в Ростехе с тем, что было в 2009 году. Тогда компания была убыточной. За прошедшие годы выручка увеличилась в четыре раза, было заменено оборудование, появились современные цеха, стали выпускаться новые виды продукции.
Напомним, что российская государственная корпорация «Ростех» была создана в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.