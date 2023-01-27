Москва, 27 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен Гидрометцентром в Москве из-за ветра и гололедицы. Об этом 27 января сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Из данных прогностической карты следует, что жёлтый, потенциально опасный, уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье в связи с ветром и гололедицей до 21:00 мск 29 января.

Днём 27 января в Москве ожидается температура –2… 0 градусов, ночью –6… –4 градуса. В Подмосковье днём температура воздуха будет колебаться в диапазоне –5… 0 градусов, ночью –8… –3 градуса.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, его скорость составит 9 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителям Москвы метеорологи обещали снегопады в последние два дня января.