Сеул, 27 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Число детей, рожденных в Южной Корее, достигло очередного рекордно низкого уровня, что свидетельствует о тяжелом демографическом кризисе в стране, сообщает 26 января информационное агентство Рёнхап.

Флаги Южной Кореи

По данным Статистического управления Южной Кореи, в ноябре 2022 года родилось 18 982 ребёнка, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Мало того, это является самым низким показателем за любой ноябрь с тех пор, как Статистическое управление начало в 1981 году собирать соответствующие данные.

Южную Корею преследует хроническое снижение рождаемости, поскольку многие молодые люди откладывают или отказываются от рождения детей перед лицом экономического спада и высоких цен на жильё.

Всего за период с января по ноябрь 2022 года родилось 231 863 ребёнка, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Общий коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, составил всего 0,79 в третьем квартале прошлого года. В 2021 году он составлял 0,81. Это означает, что уже четвёртый год подряд коэффициент составляет меньше единицы. Это ниже необходимого уровня замещения в 2,1, при котором население Южной Кореи оставалось стабильным на уровне 51,5 миллиона человек.

Южная Корея, которая в 2020 году впервые сообщила о большем количестве смертей, чем рождений, также, как ожидается, сохранит эту тенденцию уже третий год подряд. За период с января по ноябрь 2022 в стране было зарегистрировано на 107 004 смерти больше.

Число смертей в ноябре достигло 30 107 случаев, что на 6,1 процента больше, чем годом ранее.