Донецк, 29 января, 2023, 22:06 — ИА Регнум. К 338 дню специальная военная операция России на донецком и запорожском направлениях приобретает всё более наступательный характер. Накануне, 26 января, наши войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах. По оценке врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие города под контроль может изменить расклад сил на фронте, вооруженные силы России получат выход уже на красноармейское и кураховское направления.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

Чтобы Угледар стал новым, очень важным успехом, предпринимаются неимоверные усилия — штурм осложнялся большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре.

На запорожском направлении российские военные ежедневно выявляют и уничтожают опорные пункты киевских боевиков, они стали чаще сдаваться в плен.

Подробности о ходе спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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