Лондон, 27 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Сомнения в психическом здоровье главы киевского режима Владимира Зеленского выразили читатели британского издания The Daily Mail в связи с просьбой политика о поставках истребителей и ракет. Об этом 26 января британцы написали в комментариях к соответствующей новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский рассказал о своём телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что потребовал разблокировать поставки Украине дальнобойных ракет, а также попросил самолеты-истребители F-15 и F-16.

Читатели в комментариях с явным возмущением отмечали, что «клоунам в Киеве» нужно просить не оружие и военную технику, а мира. По мнению британцев, Зеленский сошёл с ума и ведёт теперь мир по пути невозврата.

«Пришло время Западу проигнорировать его постоянные требования, иначе третья мировая война станет неизбежной», — подвёл итог дискуссии один из комментаторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии Зеленского сравнили с жадной старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина.