Эдинбург, Великобритания, 27 января, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Осуждённый британский трансгендер-насильник будет отбывать наказание в мужской тюрьме, сообщает 27 января телеканал Fox News.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в четверг, что Исла Брайсон не будет заключена в женскую исправительную колонию «ни на короткий, ни на длительный срок.

Сообщения СМИ о том, что Брайсон находится в женской тюрьме, вызвала возмущение шотландских законодателей и даже официальных лиц ООН.

Депутат шотландского парламента назвал подобную ситуацию «извращённой». Он считает, что новый закон о гендерной самоидентификации привёл к оскорблению жертв преступлений.

Законодатель имел ввиду закон, принятый шотландским парламентом в декабре. Это закон позволяет людям в возрасте 16 лет после изменения своего изначального пола запрашивать официальное свидетельство о признании нового пола. Для этого требуется просуществовать в новом гендерном состоянии всего три месяца, а иметь медицинский диагноз о гендерной дисфории больше не требуется.

Напомним, что 31-летняя Исла Брайсон ранее была мужчиной по имени Адам Грэм, в 2016 и в 2019 года совершил два доказанных судом изнасилования.