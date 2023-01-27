Москва, 27 января, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Специальные мобильные лаборатории контроля качества горючего и службы ГСМ непрерывно применяются российскими военными в зоне специальной операции, сообщает в своем телеграм-канале 27 января Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Ведомство обнародовало кадры с работой одной из таких станций. Отмечается, что лабораторию можно использовать для анализа дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и автомобильных бензинов.

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Качество вещества проверяется с помощью стандартных методов и экспресс-методов, позволяющих действовать в полевых условиях. Деятельность лаборатории устроена таким образом, чтобы она могла оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и выдвигаться к местам распределения горючего.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января Минобороны России распространило информацию о том, что российские огнеметчики из войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) внесли существенный вклад в штурмы укрепрайонов киевских боевиков в ходе спецоперации.