Вашингтон, 27 января, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал четвёртым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных шайб в домашних матчах. Матч проходит в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин открыл счёт на шестой минуте встречи, забросив в ворота соперников свою 401-ю шайбу в домашних играх.

Таким образом российский нападающий стал четвёртым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Майка Гартнера, который забросил 401 шайбу в 719 домашних матчах. Овечкину же понадобилось сыграть 659 игр.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (492 гола в 745 матчах), на втором месте в списке лучших снайперов Горди Хоу (449 голов в 884 матчах), а третьим стал Яромир Ягр (411 голов в 877 матчах).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ канадца Уэйна Гретцки до 83 шайб.