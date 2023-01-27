Москва, 27 января, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил о разработке разведывательно-ударных коптеров, наносящих удары по противнику в составе роя беспилотников, сообщает 27 января РИА Новости.

Nickel nitride БПЛА «Ланцет»

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя», — сказал Чемезов.

Применение такой техники значительно изменило ход боевых действий, отметил глава Росстеха. Он подчеркнул, что корпорация и Министерство обороны России тесно сотрудничают в этом вопросе.

Чемезов заявил о готовности Ростеха поставлять беспилотники армии в соответствии с потребностями Минобороны. Говоря об беспилотниках, разработанных Ростехом и участвующих в боевых действиях в зоне СВО, Чемезов привёл в качестве примера ударные дроны-камикадзе «Ланцет», действующией чрезвычайно интенсивно и очень результативно.

Напомним, что об испытаниях новейшего оружия для СВО на днях заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.