Мелитополь, 27 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России, используя танки и артиллерию, каждый день выявляют и уничтожают опорные пункты киевских боевиков на запорожском направлении, 27 января пишет газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Издание опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы российских военных под городом Орехово (Запорожская область). Отмечается, что танкисты ВС РФ ежедневно выстреливают около 15 снарядов.

Один из российских танков за сутки уничтожил два опорных пункта киевских вооруженных формирований. Также приводится рассказ военнослужащего с позывным Суетолог, который раскрыл подробности того, как его бойцы ликвидировал группу боевиков ВСУ.

«Наблюдали четырех боевиков в тепловизионный канал, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Нашли блиндаж и поразили его точным огнем», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января военнослужащий Суетолог заявил, что киевские боевики стали чаще сдаваться в плен из-за действий ВС РФ, которые срывают планы противника по наступлению.