Токио, 27 января, 2023, 06:10 — ИА Регнум. В отдельный санкционный список, опубликованный МИД Японии, попали 14 человек из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 27 января сообщила пресс-служба японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

В рамках новых санкционных ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине, власти Японии включили также в санкционный список 49 российских организаций.

В опубликованном МИД Японии списке указаны: Центр судоремонта «Звездочка», Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод, авиаремонтные заводы, Летно-исследовательский институт имени Громова, Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем и другие предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расширении санкционных ограничений в отношении 22 граждан России и трёх организаций.