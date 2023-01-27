Литва, 8 декабря, 2011, 16:58 — ИА Регнум. После дебатов литовский Сейм назначил дату утверждения бюджета на 2012 год, сообщает сегодня, 8 декабря, корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты парламента с небольшим перевесом голосов решили, что бюджет следует утвердить 20 декабря 20110-го. Этому решению предшествовали нетипично жаркие для литовского парламента дебаты, в ходе которых члены правящей коалиции защищали позиции кабинета министров, а оппозиция их жестко критиковала. Например, социал-демократ Альгирдас Буткявичюс заявил, что "на всем протяжении кризиса правительство спасало банки, но не экономику". Валентинас Мазуронис предлагал возвратить проект бюджета, поскольку "он становится все более реалистичней и реалистичней, но по-прежнему далек от реалий жизни".

Ранее ИА REGNUM сообщало, что член Сейма Вимантас Жемялис заявил с трибуны литовского парламента: "бюджет 2012 года сориентирован так, чтобы его можно было только проесть".

"Нет планов стимуляции экспорта, развития внутреннего рынка, предотвращения вывоза капитала за границу. Наконец, у кабинета министров нет плана борьбы с "теневой" экономикой, хотя он в начале 2011 года обещал изъять из "тени" 1 млрд литов - столько, сколько сегодня как раз и не хватает в бюджете".