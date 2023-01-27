Токио, 27 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Персональные санкции в отношении 22 физических лиц и трёх российских организаций расширило правительство Японии. Об этом 27 января сообщила пресс-служба японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что власти Японии с 27 января замораживают активы 22 граждан России и трёх организаций, имеющих непосредственное отношение «к дестабилизации ситуации на Украине» и причастных к «аннексии Крыма и Севастополя».

В санкционный список попали: детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев, философ Александр Дугин, вице-премьеры Александр Белоусов и Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, член Общественной палаты Александр Малькевич, глава ЦИК Элла Памфилова, родственники политика и предпринимателя Сулеймана Керимова.

Кроме того, санкции введены в отношении корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «Камаз».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония намерена продолжать санкционную политику в отношении Российской Федерации.