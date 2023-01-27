Вашингтон, 27 января, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Предупреждение о возможных беспорядках получила полиция США в связи с публикацией видеозаписи избиения полицейскими афроамериканца Тайра Николса, который позднее скончался от полученных травм. Об этом сообщила 26 января телекомпания CNN.

Fibonacci Blue Демонстрация сторонников движения Black Lives Matter

Протесты и беспорядки могут вспыхнуть в городе Мемфисе в штате Теннесси, где произошел инцидент с избиением чернокожего мужчины. Предупреждение о возможных волнениях получили не только сотрудники полиции штата Теннесси, но и руководители полицейских управлений крупных городов США по всей стране.

Также уточняется, что в округе Колумбия, где находится столица США город Вашингтон, полицейское управление и полиция Капитолия приняли решение увеличить штат сотрудников на случай беспорядков.

Напомним, инцидент с задержанием Николса произошёл 7 января, полицейские остановили 29-летнего мужчину за нарушение правил дорожного движения. Николс предпринял попытку сбежать, но полицейские догнали его и избили. Мужчина был госпитализирован, но через три дня скончался. Следователи установили, что смерть наступила от травм, полученных при «применении силы со стороны правоохранителей».

В связи с инцидентом от службы были отстранены пятеро сотрудников полиции, участвовавшие в задержании Николса. Отмечается, что все отстранённые сотрудники являются афроамериканцами. Расследованием инцидента занимается Министерство юстиции США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сторонники движения за права темнокожих Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») назвали полицейских убийцами и призвали распустить полицию.