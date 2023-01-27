Москва, 27 января, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Российский рубль в 2023 году будет ослабевать, а китайский юань — укрепляться, 27 января сообщает агентство экономической информации «Прайм». Такое заявление сделал главный аналитик финансового супермаркета Банки. ру Богдан Зварич.

Junjiewu99 Китайские юани

Причиной ослабления рубля, по мнению аналитика, могут стать рост спрос на валюту за счёт увеличения импорта иностранных товаров в Россию и уменьшение предложения валюты со стороны экспортёров из-за снижения цен на товарных рынках.

В таких условиях баланс спроса и предложения сместится в пользу иностранных валют. Аналитик ожидает роста, прежде всего китайского юаня. Поэтому Зварич считает именно юань наиболее приемлемым вариантом для диверсификации валютных накоплений.

Кроме того, что юань представляет одну из лидирующих мировых экономик, товарооборот России и Китая будет только расти, что увеличит интерес к валюте КНР со стороны бизнеса, считает аналитик.

«Особо стоит отметить и рост количества инструментов вложения в юанях, что позволяет не только купить валюту, но и получать процентный доход. Такими инструментами выступают вклады и облигации российских компаний, номинированные в юанях», — сказал Зварич.