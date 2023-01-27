Москва, 27 января, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Немецкий посол в Москве Александр граф Ламбсдорф должен прокомментировать противоречащие друг другу заявления МИД Германии и главы этого ведомства Анналены Бербок по поводу помощи Берлина киевскому режима, написала 27 января в своем телеграм-канале официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она задалась вопросом, знают ли в немецком ведомстве, о чем они говорят.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Анналена Бербок призвала европейские страны вместе оказывать помощь киевскому режим, а не играть в игру «найди виновного». 25 января Мария Захарова написала о том, что высказывание Анналены Бербок о поддержке Киева прямо указывает на заранее спланированную войну Запада против России.